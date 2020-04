Usa: Trump approva ordine esecutivo per tenere aperti impianti di trasformazione della carne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un ordine esecutivo, Trump ha dichiarato che le recenti chiusure di impianti di lavorazione della carne "minacciano il regolare funzionamento della catena nazionale di approvvigionamento di carne e pollame, minando le infrastrutture critiche durante l'emergenza nazionale". L'annuncio ha provocato le reazioni dei sindacati, i quali hanno affermato che l'amministrazione doveva fare di più per proteggere i lavoratori che spesso si trovano spalla a spalla nelle linee di lavorazione.I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno pubblicato linee guida che chiedevano l'allontanamento fisico e altre misure per proteggere i lavoratori, che tuttavia restano ad applicazione volontaria da parte delle aziende. (segue) (Nys)