Usa: Trump approva ordine esecutivo per tenere aperti impianti di trasformazione della carne (3)

- "Usare il potere esecutivo per costringere le persone a tornare al lavoro senza adeguate protezioni è sbagliato e pericoloso", ha scritto su Twitter Richard Trumka, presidente dell'Afl-Cio, uno dei più importanti sindacati degli Stati Uniti. Gli impianti di trasformazione in tutto il paese si sono chiusi in seguito al diffondersi del Covid-19, mettendo a dura prova la capacità di macellazione del Paese. Molti agricoltori hanno iniziato a uccidere maiali e polli che non possono più vendere alle aziende per la trasformazione. (Nys)