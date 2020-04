Trasporti: assessore Roma, iniziata installazione marker segnaposto su bus e metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita l’installazione dei marker su bus e metro per garantire il rispetto delle distanze a bordo. Lo riferisce in un post su Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Nella fase 2 - scrive - questi segnaposti indicheranno i sedili che non possono essere utilizzati e sono una delle misure necessarie per mantenere il distanziamento sociale sui mezzi di trasporto pubblico, in linea con le disposizioni dell’ultimo decreto ministeriale. Nelle stazioni, sulle banchine e sui mezzi di superficie i passeggeri troveranno inoltre cartelli e avvisi con le informazioni necessarie per potersi muovere in sicurezza. Sulle banchine metro e nelle stazioni ci sarà anche la segnaletica a terra per indicare le corrette distanze". Calabrese poi promette: "Entro domenica avremo completato tutte le installazioni, mentre proseguono i nostri test sul trasporto pubblico per il contingentamento degli ingressi e il monitoraggio dei flussi per fasce orarie. Sono tutte attività che contribuiranno ad una corretta ripartenza e che ci permetteranno nel tempo di perfezionare le misure per il contenimento dell’emergenza". L'assessore aggiunge poi: "Ricordo anche che sui mezzi pubblici sarà obbligatorio indossare la mascherina e che potrà salire a bordo circa un quarto dei passeggeri previsti rispetto alla capienza massima.La ripartenza dipenderà dal comportamento e dalla responsabilità di ciascuno. Rispettando regole semplici ma essenziali potremo proteggere noi e gli altri". (Rer)