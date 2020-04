Egitto: presidente al Sisi partecipa a vertice inter-africano, focus su ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdul-Fattah al Sisi ha partecipato in videoconferenza ad un vertice africano convocato per discutere delle conseguenze economiche della crisi del coronavirus. Lo riferisce il portavoce presidenziale Bassam Radi, che in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina Facebook ieri sera ha precisato che il vertice è stato presieduto dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Presenti all'incontro i presidenti di Kenya, Mali, Repubblica democratica del Congo, Niger, Ciad, Tanzania, Ruanda, Madagascar ed il primo ministro del Sudan, Abdallah Hamdok. Nel corso dell'incontro i leader hanno sottolineato la necessità di rafforzare la comunicazione tra i paesi africani per coordinare gli sforzi, nonché l'importanza dei blocchi economici africani in questo contesto.(Cae)