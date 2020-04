Coronavirus: Usa, la Fda autorizza l'uso sperimentale del remdesivir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drugs Administration degli Stati Uniti dovrebbe annunciare a breve la sua autorizzazione all'uso del remdesivir, un farmaco antivirale in fase di sperimentazione, nel trattamento di pazienti con Covid-19, la malattia causata dal coronavirus. Lo riporta il "New York Times". In vista dell'annuncio, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e Anthony Fauci, il principale membro della task force anti-coronavirus della Casa Bianca, si sono congratulati per le prime sperimentazioni del farmaco, sostenendo che potrebbero ridurre i decessi. Durante un incontro con i giornalisti alla Casa Bianca, Fauci ha avvertito che i risultati dello studio supervisionato dalla sua agenzia, l'Istituto Nazionale di Allergia e Malattie Infettive, devono ancora essere adeguatamente analizzati, ma si è detto ottimista. Gilead Sciences, la società che distribuisce il farmaco, ha dichiarato di essere "consapevole dei dati positivi emersi" dallo studio dell'istituto di Fauci. Il remdesivir non ha ancora ottenuto la licenza o l'approvazione negli Stati Uniti o in qualsiasi parte del mondo "e non ha ancora dimostrato di essere sicuro o efficace per il trattamento di Covid-19", secondo Gilead. (Nys)