Brasile: Bolsonaro annulla la nomina di Ramagem come direttore della polizia federale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramage sarebbe dovuto entrare in carica questo pomeriggio alle 15 (le 20 in Italia) accanto al nuovo ministro della giustizia e Pubblica sicurezza, André Luiz Mendonça, e al nuovo procuratore generale dell'Unione, José Levi. Tutti nominati ieri nello stesso decreto. In mattinata tuttavia, Alexandre de Moares, magistrato della Corte suprema del Brasile (Supremo tribunal federal, Stf), aveva sospeso la nomina di Alexandre Ramagen alla guida della Polizia federale, annunciata ieri dal presidente Jair Bolsonaro. La decisione, che per il momento si limita alla sospensiva, muove da un ricorso presentato dal Partito democratico trabalhista (Pdt), che - sulla base delle denunce fatte dall'ex ministro della Giustizia Sergio Moro nel corso della conferenza stampa in cui annunciava le sue dimissioni - avvertiva di possibili interferenze del capo dello stato nella gestione dei vertici della polizia. (segue) (Brb)