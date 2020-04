Brasile: Bolsonaro annulla la nomina di Ramagem come direttore della polizia federale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramagem, al centro delle polemiche per i rapporti con la famiglia Bolsonaro, era stato scelto come sostituto di Mauricio Leite Valeixo, in un'operazione che aveva portato alla decisione di Moro di abbandonare il governo. Secondo il popolare ex magistrato, Bolsonaro "voleva indicare una persona con cui avere un contatto diretto, che potesse chiamare in qualsiasi momento, che gli fornisse informazioni e che gli inviasse documenti se necessario". Ramagem, entrato in polizia nel 2005, aveva tra le altre cose collaborato alle indagini contro la corruzione nel noto filone "Lava Jato". Si tratta del secondo intervento di censura pronunciato in pochi giorni dall'Alta corte nei confronti del presidente. Ieri l'Stf aveva autorizzato l'apertura di una indagine su Bolsonoaro proprio per le presunte interferenze nella dimissione di Valeixo. (Brb)