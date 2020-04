Roma: Roma Capitale dona ventilatore a Spallanzani, domani Raggi in visita all'istituto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi domani si recherà all'ospedale Spallanzani per donare un ventilatore polmonare, altro materiale sanitario e presidi di protezione al personale impegnato nella lotta contro il coronavirus. "Roma Capitale è grata ai tanti operatori che, da circa due mesi, combattono in prima linea contro il coronavirus", dichiara la prima cittadina. "Con questo gesto vogliamo dimostrare la nostra vicinanza prima di tutto alle tante famiglie che stanno soffrendo e, in secondo luogo, ai medici e agli infermieri che li assistono".(Com)