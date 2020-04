Ue: premier olandese risponde a richieste di un camionista, non daremo soldi a Italia e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “no” secco, ripetuto tre volte, e una risata. Così il premier olandese, Mark Rutte, ha risposto alla richiesta di un autotrasportatore suo connazionale che gli chiedeva di non cedere nei negoziati in corso a livello europeo in merito alla strategia per affrontare l’emergenza del coronavirus. In un video che sta circolando su Twitter, si vede un camionista rivolgersi al capo del governo dei Paesi Bassi e affermare le parole, così tradotte, “mi raccomando, non dia dei soldi agli italiani e agli spagnoli”. I Paesi Bassi sono fra i fermi oppositori alla proposta di emettere dei titoli obbligazioni europei per fronteggiare l’emergenza posta dalla pandemia globale di Covid-19. Nell’ultima riunione del Consiglio Ue, tenutasi in videoconferenza la scorsa settimana, i capi di Stato e di governo dei 27 paesi membri hanno raggiunto un accordo sui cosiddetti “tre pilastri” della strategia per affrontare la crisi del coronavirus che prevedono un pacchetto complessivo di aiuti per 540 miliardi di euro. Durante la riunione, inoltre, è stata raggiunta un’intesa di massima sul Fondo per la ripresa, il Recovery Fund, che prevederebbe obbligazioni europee – potenzialmente sino a un massimo di 1.500 miliardi – che dovrebbero essere emessi dalla Commissione Ue. La questione è ora sul tavolo negoziale dell’Eurogruppo che dovrebbe riunirsi nei prossimi giorni per definire i parametri dell’accordo. (Beb)