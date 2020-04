Def: Bagnai (Lega), disfarsi di ossessione inflazione e affrontare crisi liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alberto Bagnai, senatore della Lega e presidente della commissione Finanze del Senato, ha affermato che "in Italia il tasso di inflazione è a una cifra dal 1985: è arrivato il momento di disfarsi dell'ossessione per la stabilità dei prezzi e affrontare il vero problema che è rappresentato dalla crisi di liquidità". Queste le parole di Bagnai nel corso del suo intervento durante la discussione generale sul Def. "Non ha alcun senso organizzare la nostra società attorno a un nemico che non esiste più - ha evidenziato il senatore della Lega - è ora di accantonare questa ossessione dei trattati europei contro il deficit e la sua monetizzazione". Cruciale il ruolo della Banca centrale europea: "Se la Bce non interviene, rischia di innescare una crisi e pregiudicare la stabilità dei sistema finanziario - conclude Bagnai - noi non siamo contro l'Europa, noi siamo contro le istituzioni che non funzionano secondo le regole". (Rin)