Usa: Lyft licenzia il 17 per cento dei suoi dipendenti a causa del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di car-sharing Lyft ridurrà la sua forza lavoro del 17 percento, a causa del crollo della domanda provocato dalla pandemia di Covid-19. Lo riporta la stampa internazionale. I licenziamenti saranno circa 982. La società stima che la difficile situazione economica comporterà tra i 28 milioni di dollari e i 36 milioni di dollari in spese di ristrutturazione e spese connesse alla trattamento di fine rapporto per i dipendenti. Lyft ha inoltre messo in cassa integrazione circa 288 dipendenti e ha annunciato che i dirigenti dell'azienda dovranno affrontare riduzioni salariali a breve termine. Il compenso del consiglio di amministrazione sarà ridotto del 30 percento nel primo trimestre del 2020. Lyft, con sede a San Francisco, offre il suo servizio di ride-sharing in 644 città negli Stati Uniti e in 12 città canadesi. (Nys)