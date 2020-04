Coronavirus: Solinas e dieci governatori e Province autonome a Conte, alcune Regioni possono ripartire in sicurezza (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' fondamentale, per quanto riguarda le attività produttive, industriali e commerciali - si sottolinea nella lettera - mutare radicalmente la prospettiva, superando la logica della disciplina in base all’enumerazione delle attività consentite in base, ad esempio, ai codici Ateco, per giungere alla possibilità di definire le aperture in base alla capacità effettiva di rispettare e far rispettare le misure di sanità pubblica atte a evitare il diffondersi del virus, da definire in modo chiaro sulla base dell’interlocuzione tra Pubblica amministrazione, associazioni di categoria e sindacati e comunque non meno restrittive di quelle contenute nel Dpcm 26 aprile 2020. In estrema sintesi, dunque, le Regioni propongono, in presenza di una data situazione epidemiologica riscontrabile oggettivamente e certificata dall’Autorità sanitaria delle singole Regioni e sottoposta ad uno scrupoloso controllo del governo, di garantire la possibilità di poter riaprire la propria attività a tutti coloro che rispettino le misure già previste dal Dpcm del 26 aprile 2020 e dai protocolli di sicurezza aziendali". (segue) (Rin)