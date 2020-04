Svezia: Ryan (Oms), strategia di risposta del paese a Covid-19 esempio per fase due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia contro il coronavirus adottata dalla Svezia, paese che ha messo in atto una forte politica sanitaria pubblica, può essere un esempio per la fase due, quella di convivenza con il virus. Lo ha detto Mike Ryan, direttore del programma di emergenza sanitaria dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), parlando oggi in conferenza a Ginevra. "C'è la percezione che Svezia non abbia messo in atto misure di controllo e abbia permesso alla malattia di diffondersi. Nulla è più lontano dalla verità", ha detto Ryan, osservando che il governo svedese pur non scegliendo la serrata ha "messo in atto una politica di salute pubblica molto forte per quanto riguarda il distanziamento, la cura delle persone nelle strutture ed altri aspetti", alimentando un rapporto di fiducia con i cittadini. Il tecnico ha aggiunto che il paese ha concentrato i suoi sforzi sul tracciamento, aumentando le capacità di effettuare cure intensive "in modo significativo", alimentando un sistema sanitario che ha risposto bene all'emergenza.(Res)