Usa: Starbucks riaprirà il 90 per cento dei suoi locali entro giugno

- Starbucks, la famosa catena di caffetterie statunitense, ha annunciato che il 90 per cento dei suoi locali negli Stati Uniti dovrebbe riaprire all'inizio di giugno, anche se con un servizio modificato. Al momento, il 50 percento dei locali della società in tutto il Paese è chiuso a causa della pandemia di coronavirus. Lo riporta l'emittente "Fox News". La notizia è stata confermata dai dirigenti di Starbucks. Man mano che i locali riapriranno, le modifiche al servizio includeranno drive-thru, consegna e ritiro nel locale, oltre a una nuova opzione di "consegna" all'aperto, che consente ai clienti di ritirare le bevande senza entrare nel bar stesso. Il direttore operativo di Starbucks, Rosalind Brewerl, ha sottolineato che la catena riaprirà con cautela i locali nelle fasi pianificate e monitorerà la situazione man mano che si evolve. "Solo 30 locali apriranno i loro caffè, e in quei 30 locali non ci saranno posti a sedere e monitoreremo cosa succede [prima di andare avanti]", ha dichiarato Brewer, aggiungendo che l'accesso normale ai locali potrebbe ritornare in estate. (Nys)