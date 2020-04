Terzo settore: Catalfo, fornisce contributo fondamentale, a studio nuovi interventi per Enti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ha partecipato oggi pomeriggio alla cabina di regia sul Terzo Settore convocata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Durante l’incontro, si legge in una nota, Catalfo ha ricordato come nel corso di questi anni il ministero abbia fatto propria una prassi metodologica basata sulla collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo e sul dialogo sociale con le rappresentanze del Terzo settore. "Un approccio che - per il ministro - ha dimostrato la sua efficacia e che deve essere ancora di più alimentato nella situazione attuale assicurando, da parte di tutti gli attori istituzionali, la partecipazione del Terzo settore alla gestione di questa crisi, a livello centrale come sui singoli territori". Con i decreti Cura Italia e Liquidità "sono state date le prime risposte, in termini di estensione dell’accesso agli ammortizzatori sociali anche per gli Enti del Terzo settore (Ets), di disposizioni organizzative, di sospensione degli adempimenti tributari. Siamo consapevoli - ha detto ancora Catalfo - che tali provvedimenti necessitano di essere affiancati da altri interventi: in tal senso, occorre pensare a misure che siano volte ad assicurare non solo la tenuta degli Ets nel periodo emergenziale, ma anche a garantirne il rilancio nella fase 2". Tra queste, ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "ritengo importante prevedere l’estensione anche agli Ets dei contributi per la sicurezza dei luoghi di lavoro e il potenziamento dei presidi sanitari e del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro". (segue) (Com)