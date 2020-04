Terzo settore: Catalfo, fornisce contributo fondamentale, a studio nuovi interventi per Enti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema delle tutele, il ministro ha spiegato: "Sono convinta che un’attenzione particolare debba essere rivolta ai volontari che sono impegnati in prima linea nel contrasto all’epidemia: penso in particolare a quelli che operano in ambito sanitario, a partire dai tanti uomini e donne che prestano soccorso sulle autoambulanze, e sociale: a queste persone potrebbe essere garantita, proprio in ragione della loro sovraesposizione, la copertura assicurativa dal rischio epidemiologico". A conclusione del suo intervento, Catalfo ha voluto assicurare la rappresentanza degli Ets "che i competenti uffici ministeriali stanno provvedendo con continuità a tutti i trasferimenti delle risorse finanziarie residue agli enti. A tal proposito, ieri ho firmato - ha annunciato - il decreto con il quale è stata reso disponibile il fabbisogno di cassa di 334 milioni di euro necessario al pagamento del cinque per mille 2018, che pertanto potrà avere inizio". (Com)