Metro C: sindacati e consorzio istituiscono comitato controllo salute e sicurezza

- È stato firmato il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 tra le organizzazioni dindacali Feneal Uil Roma, Filca Cisl Roma e Fillea Cgil di Roma Col e la società Metro C scpa che istituisce il comitato di controllo salute e sicurezza. "Un percorso di confronto costante, iniziato già dai primi giorni dell'emergenza Covid che ha garantito e garantirà un presidio democratico di controllo sulla salute e sulla sicurezza di tutti i lavoratori impegnati nei cantieri della metro C", hanno dichiarato i rappresentati di Cgil, Cisl e Uil degli edili. Oltre alle procedure di salute e sicurezza e all'utilizzo dei dpi, come sancito nei Dpcm del presidente del consiglio e dai protocolli sottoscritti dalle parti sociali, dal governo e dai ministeri competenti del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, avanzamenti di contrattazione significativi, come un presidio medico permanente ed una polizza assicurativa Covid-19 per tutto il personale Metro C. (segue) (Rer)