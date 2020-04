Metro C: sindacati e consorzio istituiscono comitato controllo salute e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comitato sarà uno strumento democratico di partecipazione, fondamentale per dare gambe al Protocollo sottoscritto e per monitorare una situazione tutta in divenire", spiegano Fillea , Filca e Feneal. "Siamo pronti - aggiungono - per svolgere il nostro ruolo di difesa dei lavoratori nella gestione della fase 2, ma contestualmente siamo in attesa di avere risposte dall'amministrazione capitolina per quella che definiamo fase 3 e cioè le certezze per il proseguo dell'opera. Ad oggi, a fronte delle risorse stanziate dal Mit e deliberate dal Cipe, nessun segnale da Roma Capitale. Chiediamo alla Sindaca Raggi un confronto ed un segnale tangibile. Non vorremmo che più dell'emergenza coronavirus, a dover decretare la perdita di centinaia di posti di lavoro, sia la sordità della politica romana". (Rer)