Coronavirus: Fico, il centro legislativo del Paese rimane il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha sottolineato che "il centro legislativo del Paese rimane il Parlamento". La terza carica dello Stato è stata intervistata dal Tg5. "In questi mesi il Parlamento ha lavorato in modo incessante e continuerà a farlo - ha puntualizzato Fico replicando a chi accusa le Camere di non lavorare - il Parlamento italiano sta lavorando di più degli altri Parlamenti d'Europa. Si stanno approvando e mandando avanti i decreti che vengono convertiti in legge". (Rin)