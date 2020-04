Usa: Fed mantiene tassi invariati, utilizzeremo tutti gli strumenti per sostenere economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federal Reserve (Fed) ha dichiarato che l'economia statunitense si è deteriorata a causa della pandemia di coronavirus, ribadendo il suo impegno a prendere misure aggressive per sostenere un'eventuale ripresa, compreso l’acquisto di titoli di Stato e titoli garantiti da mutui "nella misura necessaria a sostenere un corretto funzionamento" dei mercati finanziari. Lo ha annunciato la Banca centrale degli Stati Uniti nella dichiarazione diffusa al termine della riunione del comitato di politica monetaria che ha deciso di mantenere i tassi fermi nel forbice 0-0,25 per cento. “La Banca centrale è impegnata a utilizzare tutta la sua gamma di strumenti per sostenere l'economia americana in questo momento difficile", si legge nella nota. "L'attuale crisi della salute pubblica peserà pesantemente sull'attività economica, sull'occupazione e sull'inflazione a breve termine e comporta rischi considerevoli per le prospettive economiche a medio termine", ha proseguito. La Fed ha ridotto i tassi di interesse quasi allo zero in due incontri non programmati a metà marzo e ha iniziato ad acquistare enormi quantità di obbligazioni per sostenere i mercati finanziari. Da metà marzo, la Fed ha acquistato quasi 2mila miliardi di dollari in titoli del Tesoro e mutui.(Nys)