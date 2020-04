Coronavirus: Stefani (Lega), grazie a Veneto e Lombardia salvate vite ma da governo nessuna risposta a regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A palazzo Madama la senatrice della Lega Erika Stefani ha dichiarato in aula: "In un quadro in cui il governo è mancato all'appello, e non ha esercitato il ruolo che gli assegna la Costituzione, le Regioni hanno fatto il loro dovere, hanno salvato vite umane, hanno fatto argine al dilagare dell'epidemia. A loro diciamo grazie. Grazie, in particolare, al Veneto, che ha dato prova di grande fermezza e coraggio, tanto da diventare, col presidente Zaia, modello a livello internazionale di gestione dell'emergenza. Grazie alla Lombardia, per la gravissima difficoltà che ha saputo affrontare, diventando bersaglio di attacchi e vergognose speculazioni politiche. Purtroppo il Documento di economia e finanza oggi non dà risposte ai costi che le Regioni hanno pagato, in termini sanitari, di investimenti, in termini di protezione civile e trasporti. Nessuna misura per la sburocratizzazione. Il governo è ancora una volta assente e domenica non ha inaugurato nessuna nuova fase, ha solo mascherato una proroga". (Com)