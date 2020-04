Roma Municipio IV: Ottaviani (Fd'I), astensione M5s su ritiro deleghe assessore è imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo sconcertati dal voto del gruppo 5 stelle, che invece di proseguire sulla linea di sfiducia alla Presidente Roberta Della Casa si astiene sull'operato dell'assessore Grifalchi. Oggi serviva un voto chiaro di tutto il consiglio, ma purtroppo continua l'ambiguità del gruppo della Raggi che scambia una mozione di sfiducia come un pezzo di carta con il quale contrattare sedie e poltrone". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giovanni Ottaviani, in merito al mancato voto del Movimento 5 stelle all'ordine del giorno presentato dalle opposizioni che chiedevano il ritiro delle deleghe all'assessore all'Ambiente, Grifalchi. Il gruppo pentastellato del IV municipio ha presentato negli scorsi giorni una mozione per chiedere la sfiducia della presidente Della Casa. "Il documento di oggi - prosegue Ottaviani - è stato posto in votazione prima degli ultimi sviluppi municipali relativi alla sfiducia della presidente e nello sconcerto di tutti ha visto il ritiro delle firme da parte del capogruppi del Pd e di Fi, sempre più in coppia, mantenute invece dai gruppi di opposizione di centrodestra. Ma ancora più più imbarazzo ha suscitato il voto di astensione da parte del gruppo 5 stelle". (Com)