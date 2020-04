Coronavirus: Fico, ho contestato decretazione d'urgenza ma Costituzione è stata rispettata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni del Tg5, ha osservato: "Io in passato ho sempre contestato l'eccessiva decretazione di urgenza, ma in questo caso è proprio una fattispecie che prevede la nostra Costituzione: i decreti per necessità ed urgenza". La terza carica dello Stato è intervenuta sull'uso della decretazione d'urgenza da parte dell'esecutivo per far fronte alle conseguenze del coronavirus. (Rin)