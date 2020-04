Milano: Limonta, da 4 maggio ripresa graduale dei lavori di edilizia scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da lunedì 4 maggio riapriranno gradualmente tutti i cantieri nelle scuole milanesi, sia i 38 di manutenzione straordinaria, che tutti quelli per la manutenzione ordinaria dei plessi. Lo ha detto in commissione consiliare l'assessore all'Edilizia scolastica Paolo Limonta. Questi interventi, sospesi per l'emergenza sanitaria, potevano essere riavviati dal 27 aprile, ma "solo se in condizione di far rispettare il protocollo di sicurezza sui cantieri dei 24 aprile", ha spiegato l'assessore, sottolineando come si tratti di regole non semplici a cui attenersi, oltre che per l'approvvigionamento dei dpi, anche per problemi più pratici, dal pranzo degli operai, al loro trasporto in sicurezza sul luogo di lavoro, fino all'alloggio, dato che molte ditte provengono da fuori regione e ora devono trovare appartamenti a Milano per i loro operai. "Noi - ha assicurato Limonta - stiamo lavorando in questi giorni in collaborazione con Mm che gestisce il comparto edilizia scolastica, per fare in modo che queste questioni siano risolte il prima possibile". Da lunedì comunque "tutti i cantieri di manutenzione straordinaria e di certificato prevenzione incendi che sono stati sospesi per il dpcm, riprenderanno gradualmente", ha fatto sapere l'assessore, precisando che "non significa che dal 4 maggio ripartiranno tutti, anche perché la riapertura simultanea comporterebbe uno spostamento di persone molto elevato: alcuni riprenderanno già da settimana prossima, alcuni da quella successiva, ma confidiamo che la stragrande maggioranza delle lavorazioni sarà ultimata prima del rientro a scuola di bambini e ragazzi, che non sappiamo ancora quando potrà essere, ma teniamo come elemento di discriminazione il 1° settembre". (segue) (Rem)