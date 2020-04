Coronavirus: Martina (Pd), serve assegno universale per le famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico Maurizio Martina, intervenendo alla videoconferenza web promossa dall’area politica Pd "Fianco a Fianco" alla quale hanno preso parte, tra gli altri, i ministri Enzo Amendola e Francesco Boccia, oltre al viceministro Matteo Mauri, ha affermato: "C’è una misura che era necessaria prima della crisi e diventa cruciale oggi. Si tratta dell’assegno universale per i figli. Ora più che mai - ha continuato il parlamentare - è necessario semplificare il campo dei vari sostegni alle famiglie per concentrare tutta la forza su un unica misura forte per le famiglie con figli. Rilanciamo anche oggi questo impegno necessario".(Rin)