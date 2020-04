Trasporti: Gasparri (FI), sconcertante richiesta Raggi di utilizzare Forze ordine su tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta della Raggi alla Prefettura di utilizzare le Forze dell'ordine all'interno dei mezzi pubblici "è sconcertante". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Ci chiediamo, per fare cosa? Se non bastano gli addetti al controllo - aggiunge Gasparri - si provveda a integrarli. Ma non si crei un clima di terrore. La sindaca pensa di militarizzare il servizio di trasporto frequentato da cittadini prostrati da mesi di lockdown, con tutte le conseguenti difficoltà economiche e psicologiche da affrontare, solo per sopperire alle proprie mancanze e ai propri ritardi. Il lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine in questi giorni di emergenza sanitaria, e quello che faranno ancora da qui a venire, è encomiabile. Lo abbiamo più volte riconosciuto e lo continuiamo a sottolineare. Ma i cittadini ora vanno rassicurati e accompagnati verso una normalità coerente con le misure necessarie ad arginare il contagio. La sindaca ha avuto tutto il tempo per organizzare la fase di ripresa. Ha scelto la via degli slogan e degli annunci, seguiti dal nulla di fatto. Ora si trova a dover fare i conti con il risultato dell'incapacità amministrativa che annuncia una grave disorganizzazione nella gestione dei trasporti e delle opere pubbliche. I romani hanno dimostrato la maturità di un popolo che ha saputo sopperire alle contraddizioni e alle inefficienze della politica governativa, regionale e comunale. Ora chiedono di essere rassicurati anche attraverso segnali che fanno pensare a un progressivo ritorno alla normalità". (Com)