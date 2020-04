Coronavirus: Gallera, politiche regionali efficaci e buon senso lombardi imbavagliano il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri legati all'emergenza Covid-19 nella nostra Regione segnano un costante miglioramento da diversi giorni: le azioni che abbiamo messo in campo e il senso di responsabilità dei lombardi stanno imbavagliando la diffusione del virus". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, commentando i dati sanitari odierni legati al coronavirus. "Le nostre azioni non si fermeranno fino a che il numero dei nostri concittadini malati di Covid-19 che perdono la vita non sarà totalmente azzerato", ha proseguito l'assessore regionale spiegando che "stiamo lavorando al rafforzamento dell'attività sanitaria domiciliare attraverso l'utilizzo della telemedicina, del telemonitoraggio e di un piano di sorveglianza che serve a tenere sotto controllo la diffusione del virus nella fase 2". "Il miglioramento dei dati, che nei giorni di sta consolidando – ha concluso Gallera - ci permette di guardare con positività al futuro, senza abbassare la guarda, bensì mettendo in campo azioni mirate verso una nuova normalità". (Com)