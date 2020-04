Germania: coronavirus, ministro Salute Spahn, circa 40 mila contagiati gravi nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il controllo della pandemia di coronavirus in Germania, è “decisivo” conoscere il numero dei contagiati gravi e dei nuovi casi di infezione al giorno. È quanto afferma il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Spahn, attualmente, “circa 40 mila persone” sono gravemente contagiate dal coronvirus in Germania, mentre “circa 1.000” al giorno sono i casi di nuove infezioni. Per il ministro della Salute tedesco, “questo ordine di grandezza è gestibile dal sistema sanitario”. Inoltre, come nota Spahn, le soluzioni tecnologiche possono contribuire a “riconoscere le infezioni, a informare rapidamente le persone venute a contatto con i contagiati e quindi a spezzare la catena” di diffusione del Sars-Cov2. Per tale motivo, nota il ministro della Salute tedesco, il governo federale sta sviluppando “un'app contro il coronavirus”, volta a monitorare la dinamica del contagio. (Geb)