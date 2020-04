Coronavirus: Comazzi (Fi), Pd lombardo chieda a governo di sostenere lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da due mesi Regione Lombardia è in prima linea per fronteggiare la più grande emergenza dal dopoguerra ai giorni nostri. In questo contesto, ci stupisce che gli esponenti lombardi del Pd non perdano occasione per speculare politicamente su una vicenda così grave”. Lo dichiara in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Fi in Consiglio regionale, commentando la mozione presentata dal Pd sulla richiesta di una revisione dell'assetto dell'assessorato al welfare e della sua direzione generale . “Regione Lombardia - prosegue l’azzurro - ha appena istituito una commissione d’inchiesta per approfondire ogni aspetto della gestione dell’emergenza, allo scopo di individuare le responsabilità del governo nazionale e degli enti locali. A fare chiarezza saranno la commissione preposta e le autorità competenti. Dagli esponenti del Pd - afferma Comazzi - ci saremmo aspettati proposte concrete per gestire la ‘fase 2’ dell’emergenza e sostenere le tante persone in difficoltà. Questo è il momento di pensare alla salute dei cittadini e a garantire pieno sostegno ai lavoratori: i giochi di palazzo non ci interessano. Anziché cavalcare questa vicenda per calcoli elettorali - conclude - gli esponenti dem chiedano al governo di pensare ai milioni di lavoratori che non hanno ancora ricevuto sostegno dallo Stato, e che l’ultimo decreto rischia di mettere in ginocchio”. (Com)