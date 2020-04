Germania: coronavirus, ministro Salute Spahn, test aumentati fino a 800 mila a settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i prerequisiti per un allentamento delle restrizioni in vigore in Germania contro la pandemia di coroanvirus, vi è “una panoramica precisa del processo di infezione”, che può essere ottenuta “soltanto con test approfonditi”. Pertanto, la capacità del paese di effettuare esami diagnosti sul contagio da Sars-Cov2 è stata aumentata a “fino 800 mila test a settimana”. È quanto afferma il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in un contributo per il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Secondo Spahn, è per tali motivi che in Germania si eseguono test su vasta scala sugli anticorpi, al fine di scoprire quante persone sono immuni”. (Geb)