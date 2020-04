Usa: funerale ebraico vietato, sindaco di New York difende l’operato della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di New York, Bill de Blasio, è tornato oggi in conferenza stampa sull’episodio che ieri sera ha sollevato aspre polemiche negli Stati Uniti: la polizia ha infatti disperso a Brooklyn i partecipanti al funerale di un rabbino, Chaim Mertz, morto dopo aver contratto il coronavirus. Dopo l’incidente, de Blasio si è rivolto su Twitter alla “comunità ebraica e a tutte le comunità”, ricordando come qualsiasi violazione delle linee guida sul distanziamento sociale possa portare anche ad arresti. Nella fattispecie, dodici persone sono state convocate dalla polizia ieri sera, quattro delle quali per essersi opposte all’ordine di sgombero, come comunicato dal commissario di polizia Dermot Shea. Oggi il sindaco ha ricordato di avere “una relazione di lunga data con la comunità ebraica ortodossa”. “Il fatto che la gente si assembri in grandi numeri, anche se in buona fede e senza l’intenzione di diffondere il virus, per me è in accettabile”, ha tuttavia rimarcato de Blasio. “I membri della comunità ebraica si stavano mettendo in pericolo l’un l’altro. E hanno messo in pericolo i nostri agenti di polizia”. Secondo il sindaco, il funerale di ieri sera è stato “di gran lunga il più grande assembramento registrato nella città di New York dall’inizio della crisi”. Le comunità ultraortodosse di Brooklyn, peraltro, sono state tra le più colpite dal virus. (Nys)