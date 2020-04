Coronavirus: da "piano Marshall" regionale oltre 3 milioni per Provincia di Monza e Brianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Regione Lombardia ha dato una buona notizia alle Province lombarde che presto riceveranno risorse importanti da investire tra il 2020 e il 2021. Risorse che diventano ancora più necessarie in questo momento in cui anche per gli Enti locali, a causa della emergenza sanitaria, stanno venendo meno quelle entrate tributarie correnti che contribuiscono a definire i bilanci pubblici. Per la provincia di Monza e Brianza, per esempio, il mancato introito del’Ipt auto, in due mesi ha creato un buco di quasi cinque milioni di euro”. Luca Santambrogio commenta con questa riflessione la notizia diffusa dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e dall’assessore Massimo Sertori a proposito dello stanziamento di 51,3 milioni a favore delle Province Lombarde e della Città Metropolitana di Milano previste nel piano “Marshall” per opere cantierabili entro il 31 ottobre 2020. Alla Provincia di Monza e Brianza sono stati assegnati 852.628 euro nel 2020 e 2.377.336 nel 2021. (segue) (Com)