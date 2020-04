Coronavirus: da "piano Marshall" regionale oltre 3 milioni per Provincia di Monza e Brianza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le risorse saranno utilizzate soprattutto per l’edilizia scolastica e per qualche intervento sulle strade provinciali. Stiamo valutando le priorità, soprattutto rispetto all’apertura delle scuole alla luce delle disposizioni anti – contagio che prevedono nuovi criteri di sicurezza e distanziamento con interventi di manutenzione e di riorganizzazione degli spazi. Da un’analisi che sta facendo Upi – Unione province Italiane – le Province andranno incontro a spese inattese per adattare i cantieri giù aperti per una gestione della sorveglianza e dalla sanificazione”. Continua il Presidente. “Regione Lombardia con questo piano di investimenti ha riconosciuto il ruolo delle Province nella ripartenza: le Province hanno la possibilità di muovere risorse per far partire cantieri strategici per rimettere in moto l’economia dei territori. Anche per questo l’attività della nostra Centrale di Committenza non si è fermata: ad oggi in modalità smart working si stanno gestendo gare di appalto per la partenza di 14 cantieri per un valore di 8.997.418,84 euro”. (Com)