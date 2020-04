Cina-Ue: coronavirus, telefonata premier Li e von der Leyen su cooperazione e sviluppo vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cina, Li Keqiang, ha avuto oggi una conversazione telefonica con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della quale i due hanno discusso della cooperazione tra Cina e Unione europea su ricerca e sviluppo di vaccini contro il coronavirus. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", Li ha affermato che la Repubblica popolare è disposta a rafforzare la cooperazione e la comunicazione con l'Ue sul contenimento della pandemia di coronavirus, oltre che sul rilancio dell'economia. Il premier cinese ha inoltre espresso la speranza l'Ue continui a proteggere la sicurezza dei cittadini cinesi in Europa. Sia la Cina che l'Europa sostengono il multilateralismo, ha proseguito Li. "L'Ue ha attivamente risposto alle iniziative delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per favorire la cooperazione internazionale nella lotta contro l'epidemia. La parte cinese è disposta a collaborare con la parte europea per partecipare attivamente alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di vaccini, farmaci e reagenti diagnostici. E per fornire sostegno alle aree con sistemi di salute pubblica deboli", ha aggiunto Li. Von der Leyen ha affermato che sin dallo scoppio della pandemia, l'Ue e la Cina si stanno coordinando intensamente per superare le difficoltà. Secondo von der Leyen, la risposta alla pandemia globale richiede unità, cooperazione e azioni coordinate da parte di tutti i paesi del mondo. L'Ue è disposta a rafforzare la cooperazione con la Cina per combattere congiuntamente la situazione epidemica, riprendere gradualmente lo sviluppo economico e svolgere la cooperazione internazionale in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e medicinali. (Cip)