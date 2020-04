Sahel, la pandemia aggrava calamità e insicurezze in una delle aree più povere al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un ulteriore pacchetto di 194 milioni di euro, l’Unione europea ha rinnovato ieri il proprio impegno per sostenere la messa in sicurezza, la stabilità e la resilienza nel Sahel, regione africana già flagellata da una serie di calamità – siccità ricorrenti, cambiamenti climatici e proliferare dei gruppi terroristici – cui ora si è aggiunta, come se non bastasse, la pandemia di coronavirus: la regione è infatti una delle più colpite del continente africano con circa 4.500 casi di contagio. Nell’annunciare i nuovi aiuti al termine della video conferenza dei vertici dell'Ue e dei capi di Stato del G5 Sahel (Mali, Ciad, Niger, Burkina Faso, Mauritania) – a cui hanno preso parte, oltre al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'Alto rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell – la Commissione Ue ha fatto sapere che 112 milioni di euro saranno destinati al rafforzamento delle capacità di sicurezza e di difesa dei paesi del G5 Sahel, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, nonché al ripristino della presenza dello Stato e dei servizi di base in tutto il territorio; i restanti 82 milioni di euro saranno mobilitati per intensificare gli sforzi di sviluppo e contribuire a migliorare le condizioni di vita, la resilienza e la coesione sociale delle popolazioni vulnerabili.Parlando nel corso della riunione, Borrell ha dichiarato che “la situazione nel Sahel continua a deteriorarsi e la pandemia di coronavirus non può farci dimenticare quanto sia grave la situazione in una regione le cui sfide sono anche le nostre. Il Sahel – ha affermato l’Alto rappresentante – deve rimanere in cima all'agenda internazionale. Il nostro incontro di oggi ha mostrato un chiaro impegno da parte di tutti ad accelerare gli sforzi congiunti. Voglio sottolineare le importanti iniziative prese dagli stessi paesi del G5 Sahel, l'impegno della Cedeao (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) e il ruolo di coordinamento dell'Unione africana. Sono lieto di vedere il sostegno dell'Unione africana, anche con l'imminente adozione di una strategia di stabilizzazione per la regione e per rendere operativa l'architettura africana per la pace e la sicurezza", ha aggiunto. Secondo la commissaria europea per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, “l'Unione europea, allo stesso modo delle Nazioni Unite e dell'Unione africana, ha accolto con favore la richiesta che il 27 aprile il G5 Sahel ha avanzato alla comunità internazionale per affrontare le conseguenze della pandemia in una regione già molto fragile, pertanto l'Ue, in qualità di Team Europa, è in piena solidarietà con il G5 Sahel con 449 milioni di euro da mobilitare per contribuire a ridurre gli impatti sanitari e socio-economici del coronavirus nella regione. L'Ue – ha proseguito la commissaria europea – accoglie con favore l'appello alla riduzione del debito della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale per i paesi più vulnerabili che ha contribuito a garantire la moratoria del G20 del 15 aprile. Come abbiamo discusso al vertice del G5 in Mauritania lo scorso febbraio, non può esserci sicurezza senza sviluppo e viceversa”, ha concluso.Al termine del vertice – che è stato presieduto dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dal presidente in carica del G5 Sahel, il mauritano Mohamed Cheikh El Ghazouani, alla presenza di tutti i capi di Stato del G5 Sahel, del vice segretario generale delle Nazioni Unite, Amina J. Mohammed, e del presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki – i partecipanti hanno diffuso una dichiarazione finale in cui si ribadisce la necessità di allargare la coalizione per il Sahel e far sì che la comunità internazionale dia una risposta efficace e sostenibile alla pandemia di Covid-19. Inoltre, alla luce della gravità della situazione nei paesi del G5 Sahel e della loro vulnerabilità alla diffusione di Covid 19, i co-presidenti hanno sottolineato l'urgenza di un'efficace solidarietà da parte della comunità internazionale per fornire una risposta efficace e sostenibile alla pandemia di Covid 19 in tutto il mondo, in Africa e in particolare nel Sahel, così da limitarne l'impatto sulla salute e sull'economia. Per questo, i firmatari hanno voluto ricordare la Dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 e hanno sottolineato l'impegno dell'Unione europea nella cooperazione internazionale e nelle soluzioni multilaterali per combattere la pandemia e le sue conseguenze.Michel, da parte sua, ha sottolineato che l'Unione europea farà tutto il possibile per aiutare i paesi e le comunità ad affrontare la crisi Covid-19, in particolare per mitigare le conseguenze socio-economiche negative della crisi e per rafforzare la sostenibilità e le catene di approvvigionamento. I co-presidenti hanno infine accolto con favore l'appello lanciato da numerosi leader africani ed europei il 15 aprile 2020, che recita "Solo una vittoria in Africa può porre fine alla pandemia ovunque", hanno accolto con favore la Dichiarazione del vertice straordinario del G5 Sahel dedicato alla pandemia di Covid 19 nell'area del G5 Sahel e si sono impegnati a informare i membri del Consiglio europeo, nonché i partner internazionali, per esaminare le richieste dei paesi africani per la totale cancellazione del debito africano. Nella dichiarazione si chiede inoltre alla comunità internazionale di proseguire gli sforzi a sostegno dei paesi del G5 Sahel nei loro sforzi per combattere le conseguenze della pandemia e, in questo senso, il presidente in carica del G5 Sahel, El Ghazouani, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la risposta dell'Unione europea alla dimensione internazionale di questa crisi globale senza precedenti e ha reso omaggio al ricordo delle migliaia di vittime di coronavirus nelle ultime settimane.L’emergenza Covid-19, del resto, non poteva cadere in un momento meno opportuno per la regione del Sahel, una delle più arretrate e instabili del mondo già alle prese con crisi di vario genere: di sicurezza, climatiche, alimentari. La pandemia di Covid-19, infatti, ha colpito la regione alla vigilia dei mesi cruciali della semina, previsti fra maggio e luglio, come sottolineato da Coumba Sow, coordinatore della resilienza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). “In questo momento siamo particolarmente preoccupati per la crisi umanitaria nel Sahel centrale (Burkina Faso, Mali e Niger), dove circa quattro milioni di persone stanno già affrontando la fame estrema e il numero potrebbe arrivare a 5,5 milioni di persone entro agosto. Giusto per metterlo in prospettiva, entro agosto in Burkina Faso oltre due milioni di persone potrebbero affrontare la fame estrema e nel momento peggiore, con l’inizio della stagione magra (quando il cibo diventa più scarso), il numero potrebbe essere tre volte superiore rispetto a quello dello stesso periodo dello scorso anno”, ha detto Sow in un’intervista diffusa dalla stessa organizzazione.Attualmente, ha proseguito il rappresentante della Fao, in Africa occidentale oltre 11 milioni di persone hanno bisogno di assistenza alimentare immediata, principalmente a causa dei conflitti. “E questo numero continuerà ad aumentare, raggiungendo potenzialmente i 17 milioni durante la stagione magra (giugno-agosto) se non risponderemo rapidamente. Molte persone non hanno solo fame, sono anche sfollate e hanno perso ciò che avevano: ad oggi, circa 1,2 milioni di persone sono sfollate nel Sahel centrale e se il conflitto persisterà più persone subiranno lo stesso destino”, ha detto il funzionario. Secondo l’ultimo rapporto sulla crisi alimentare globale del 2020, l'aumento della violenza, gli sfollati e l’interruzione del commercio, in aggiunta ai cambiamenti climatici, peggioreranno le gravi condizioni di insicurezza alimentare in molte aree dell'Africa occidentale e del Sahel quest'anno. A suscitare preoccupazione, ha poi sottolineato Sow, c’è la situazione dei bambini, dal momento che i tassi di malnutrizione nel Sahel sono tra i più alti al mondo. “Circa 2,5 milioni di bambini – oltre un quarto della popolazione in Burkina Faso, Mali e Niger – soffrono di malnutrizione acuta e grave, e poiché madri e bambini sono le persone più vulnerabili in generale soffriranno di più anche durante la pandemia”, ha detto.In risposta alla pandemia, la Fao ha individuato come priorità quella di salvaguardare e mantenere la sua attuale risposta di emergenza, in particolare le attività a sostegno dell'imminente campagna agricola, che tuttavia è finanziata solo al 20 per cento. Per questo, ha aggiunto il funzionario, “esortiamo donatori e partner a garantire che le emergenze in corso, oltre al Covid-19, non vengano dimenticate”. In risposta all’emergenza, la Fao ha raccolto informazioni e condotto analisi, a livello regionale e nazionale, sulle probabili conseguenze della pandemia sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare, che andranno ad alimentare una struttura di dati globale. A breve termine, le priorità sono sostenere le famiglie vulnerabili colpite da Covid-19 per accedere a cibo adeguato; assicurare che i pastori abbiano cibo e acqua durante l'attuale stagione secca e che gli agricoltori abbiano semi per iniziare a piantare; assicurare la protezione sociale durante la stagione magra; mantenere funzionali i mercati e le catene del valore in modo che le persone possano acquistare il cibo di cui hanno bisogno e a prezzi adeguati.A lanciare l’allarme sulla situazione nel Sahel, questa volta da un punto di vista della sicurezza, era stato in precedenza l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), chiedendo una maggiore protezione delle persone coinvolte nelle violenze derivanti dalla ripresa delle operazioni militari contro i gruppi armati nella regione del Sahel e nel lago Ciad, in Africa occidentale. Migliaia di persone, si legge in un comunicato dell’agenzia Onu, sono fuggite quotidianamente dalle proprie case e dai villaggi a partire dal 29 marzo, quando le forze di sicurezza di Niger, Ciad, Nigeria e Camerun hanno lanciato un'operazione di repressione dei gruppi armati responsabili di attacchi lungo le regioni frontaliere ai danni di civili e militari dei paesi citati. “La sicurezza delle popolazioni sfollate e delle loro comunità di accoglienza deve costituire una priorità per tutte le parti in conflitto”, ha dichiarato Aissatou Ndiaye, vice direttrice dell'Ufficio dell'Unhcr per l'Africa occidentale e centrale. “Nelle regioni del Sahel e del bacino del lago Ciad, sono troppi i civili ad aver già pagato un prezzo elevato e non devono patire ulteriori sofferenze”, ha aggiunto.Quasi 50 mila persone, tra cui migliaia di donne, bambini e anziani, sono state sfollate nella regione quest'anno, comprese le 25 mila costrette alla fuga dopo l'avvio dell'offensiva antijihadista. Quest'ultima è stata lanciata dall'esercito del Ciad ed il supporto degli altri paesi con il nome “Ira di Boma”, dal nome di una base militare ciadiana vittima di un attacco jihadista lo scorso mese, nel quale sono morti 92 militari. Attacchi e contrattacchi che hanno portato da un lato le autorità di N'Djamena a dichiarare i dipartimenti di Fouli e di Kaya zona di guerra a tutti gli effetti, dall'altro le forze dei paesi membri dell'alleanza G5 Sahel a sollecitare proprio a N'Djamena l'invio dei 500 militari promessi in passato a sostegno della lotta antijihadista nell'area di confine tra Mali, Niger e Burkina Faso, anch'essa fortemente colpita dagli attacchi terroristici. Inoltre, ricordano le agenzie Onu, più di 4 mila persone sono state sfollate a causa dei combattimenti scoppiati all'inizio del mese nella regione di Tillaberi, in Niger, mentre a centinaia hanno varcato i confini per mettersi in salvo in diverse aree del Mali nelle quali vigono già situazioni di pericolo. “Attacchi e contrattacchi stanno costantemente spingendo le popolazioni che vivono a ridosso delle aree di frontiera in condizioni di miseria sempre più profonda e rischiano di vanificare qualunque progresso conseguito nel processo di rafforzamento della loro resilienza”, ha aggiunto Aissatou Ndiaye. Altre 6 mila persone, inoltre, sono fuggite dal Niger al Mali andando a unirsi agli almeno 10 mila maliani sfollati all'interno del proprio paese a causa della serie di rivolte che hanno flagellato la regione del Sahel da gennaio 2020.In Niger, nel primo trimestre del 2020, Unhcr e partner hanno registrato 191 incidenti e 549 vittime in un raggio di 50 chilometri dalle frontiere. Gli incidenti includono attacchi, omicidi, rapimenti, furti ed estorsioni, nonché casi di violenza sessuale e di genere. L'agenzia, prosegue la nota, richiama i governi a rispettare gli obblighi internazionali e a onorare gli impegni assunti durante i dialoghi regionali di alto livello tenutisi l'anno scorso ad Abuja e a Bamako. In quell'occasione gli Stati hanno rinnovato l'impegno a proteggere i civili per evitare che cadano vittime delle operazioni antiterrorismo. L'Unhcr è pronta a supportare gli sforzi profusi a livello regionale per mantenere la natura civile e umanitaria dell'asilo e agevolare l'accesso degli aiuti e continua a collaborare con le autorità per individuare una località sicura presso cui trasferire le persone. Per molti anni, conflitti armati e violenze hanno messo a dura prova sia la regione del Sahel sia quella del lago Ciad. Dal punto di vista umanitario la situazione è estremamente drammatica e l'accesso a tutta l'area è limitato. Circa 3,8 milioni di persone sono sfollate all'interno di entrambe le regioni e 270 mila vivono nei paesi limitrofi in qualità di rifugiati. (Res)