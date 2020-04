Viterbo: fiutano marijuana, carabinieri trovano un etto di droga e arrestano 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino romeno di 22 anni di Viterbo residente nella frazione di Bagnaia e domiciliato a Roccalvecce è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile perché trovato in possesso di droga. Fermato per un controllo nei pressi del quartiere Carmine, il giovane non ha dato valide spiegazioni per la sua presenza in loco e, per questo, i militari insospettiti hanno effettuato una perquisizione alla sua auto. Seguendo il forte odore i marijuana i carabinieri sono arrivati al nascondiglio della droga dove hanno trovato due involucri di marijuana del peso totale di 110 grammi. La sostanza era già suddivisa in “cime” pronta per essere venduta al dettaglio.Il giovane è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio e messo a disposizione della Procura di Viterbo.(Rer)