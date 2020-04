© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aperture differenziate a partire dal 18 maggio si effettueranno, a quanto si apprende, in base ai diversi criteri che il ministro della Salute Roberto Speranza chiarirà. In ogni caso nell'eventualità di ordinanze regionali "non coerenti" l'impugnativa del governo è l'ultima delle opzioni possibili.(Rin)