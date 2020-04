Coronavirus: eurodeputati Pd, Commissione Ue presenti prima possibile proposta Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eurodeputati del Partito democratico chiedono alla Commissione europea di presentare quanto prima la proposta legislativa del Recovery Fund, il fondo per la ripresa, così da chiarirne anche il rapporto con il Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Lo hanno scritto in una nota stampa gli eurodeputati di Pd che hanno sottolineato come il Fondo per la ripresa rappresenti "un grande passo avanti nella risposta europea alla crisi del Covid 19 e un'importante vittoria, sul fronte negoziale europeo, del ministro Gualtieri e del premier Conte". Adesso, "siamo al lavoro per rendere questo nuovo strumento all'altezza della sua missione, fungendo da forte stimolo fiscale per far ripartire l'economia del nostro paese e dell'Ue. Rapidità e ambizione devono essere le parole d'ordine. Chiediamo alla Commissione europea di presentare la proposta legislativa in tempi brevissimi, in modo da chiarire il rapporto fra il nuovo Recovery Fund e il Quadro finanziario pluriennale europeo. Vogliamo che il Fondo sia operativo già a partire da luglio, in modo da garantire subito i finanziamenti necessari agli Stati membri, oltre a quelli già ottenuti grazie ai nuovi strumenti che saranno attivi da inizio giugno", hanno spiegato. (segue) (Beb)