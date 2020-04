Coronavirus: eurodeputati Pd, Commissione Ue presenti prima possibile proposta Recovery Fund (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova, ha spiegato che il Fondo partirà il primo gennaio 2021 e che questa è una data "molto ambiziosa per avviare lo strumento di ripresa". La proposta della Commissione europea per il Recovery Fund dovrebbe essere presentata nella seconda settimana di maggio e, secondo l'esecutivo europeo, dovrà includere "uno strumento di emergenza per la ripresa che aumenti temporaneamente la capacità di fuoco del bilancio europeo" e "vada sui mercati per canalizzare fondi extra agli Stati membri". La Commissione ha anche ribadito "la necessità di trovare un equilibrio appropriato tra prestiti e sovvenzioni". (Beb)