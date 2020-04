Usa: Cuomo, altri 330 morti nello Stato di New York per Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre 330 persone sono morte nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19 nello Stato di New York. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il governatore Andrew Cuomo, osservando come il numero di decessi si sia dimezzato rispetto alla prima metà del mese di aprile, quando in media morivano circa 800 persone al giorno. Tuttavia, ha aggiunto il governatore, il numero di ricoveri causati dal coronavirus ha visto un leggero aumento per la prima volta in 12 giorni. “Non è una buona notizia”, ha commentato Cuomo. Il governatore di New York ha poi riferito di aver ordinato all’Autorità per il trasporto metropolitano di presentare un piano per l’igienizzazione dei treni della metro. Un’operazione che, ha aggiunto, va condotta “su ogni carrozza, ogni notte, punto”. Parallelamente, Cuomo ha annunciato un ordine per consentire ai reparti di chirurgia avanzata di riaprire in 35 contee che sono state colpite dal coronavirus in maniera meno virulenta. Infine, il governatore democratico è tornato a criticare duramente esponenti di peso del Partito repubblicano come i senatori Mitch McConnell e Rick Scott, secondo i quali gli Stati non dovrebbero beneficiare di aiuti federali diretti per far fronte alla crisi. “È solo teatro, solo fumo. Vogliono impedire al popolo statunitense di vedere la realtà, ovvero in quali tasche vogliono che finisca il denaro”, ha detto Cuomo facendo evidente riferimento alle grandi compagnie private. (Nys)