Russia-Italia: ambasciata organizza incontro online con responsabile Affari economici Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto oggi un incontro online tra il responsabile del governo di Mosca per gli Affari economici internazionali e le relazioni estere, Sergej Cheremin, organizzato dall'ambasciatore d'Italia Pasquale Terracciano in collaborazione con il presidente del comitato imprenditoriale italiano del Circeif e con le associazioni imprenditoriali locali Confindustria Russia, Camera di commercio italo-russa e Gim-Unimpresa. L'incontro ha permesso ad un numero elevato di imprese e di rappresentanti delle associazioni, di porre domande e sollevare i principali dubbi sulle misure messe in atto dal governo federale e regionale nell'attuale fase di crisi. Cheremin a sua volta ha illustrato le misure più rilevanti che il governo di Mosca ha adottato ed ha in programma di adottare a sostegno delle piccole e medie imprese. (Rum)