El Salvador: coronavirus, quarantena estesa fino al 16 maggio

- Il presidente dei El Salvador, Nayib Bukele, ha esteso fino al 16 maggio la quarantena decretata per contenere la pandemia del nuovo coronavirus e ha avvertito che il paese si trova nel momento “più critico” del contagio. Il nuovo decreto, riferisce l’emittente “elsalvador.com", non tiene conto delle misure che la Corte costituzionale ha ordinato per evitare abusi dei diritti fondamentali. L'alto tribunale aveva stabilito che né la polizia né le forze armate sono autorizzate a effettuare arresti arbitrari nel contesto dello stato di emergenza senza che l’Assemblea nazionale abbia legiferato in materia. Nel paese si registrano ad oggi 377 contagi confermati e nove morti. (segue) (Mec)