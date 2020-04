El Salvador: coronavirus, quarantena estesa fino al 16 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha accusato le forze di polizia di El Salvador di avere effettuato centinaia di arresti arbitrari nel contesto delle restrizioni messe in atto per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Secondo l’Ong le dichiarazioni del presidente Nayib Bukele hanno incoraggiato un uso eccessivo della forza e l'applicazione draconiana delle misure imposte dal suo governo. Centinaia di detenuti, denuncia Hrw, sono stati trattenuti in condizioni di sovraffollamento e scarsa igiene e lo scorso 1 aprile un uomo è morto per mancanza du un'adeguata assistenza sanitaria. "Il presidente Bukele si comporta come se qualsiasi politica fosse giustificabile per fermare la diffusione del Covid-19, inclusa l'adozione di misure che hanno portato a centinaia di arresti arbitrari", ha dichiarato José Miguel Vivanco, direttore Americhe per Hrw. "Le forze di sicurezza devono essere soggette a un rigoroso controllo e chiamate a rispondere se commettono abusi, visto i loro precedenti di gravi violazioni dei diritti umani”. (Mec)