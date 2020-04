© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 30 aprile, nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2566m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un fronte atlantico attraversa le regioni di Nord Ovest determinando un nuovo aumento dell'instabilità. Acquazzoni e qualche temporale, più diffuso Alpi, alto Piemonte e levante ligure ma possibili anche sugli altri settori seppur a carattere più locale e fugace; migliora dalla tarda serata ad iniziare da ovest. Temperature in lieve diminuzione. Libeccio sul Ligure, che rimarrà mosso. Ventilazione meridionale con rinforzi sul Ligure. (Rpi)