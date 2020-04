Alitalia: Rampelli (Fd'I), governo lascia compagnia ancora senza futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, afferma che "l'audizione di oggi in commissione Trasporti della Camera del commissario straordinario di Alitalia Leogrande, conferma le nostre preoccupazioni rispetto a quanto detto anche la scorsa settimana dal ministro del Mise Patuanelli: per la compagnia di bandiera - su cui pesa anche l'emergenza Covid - non c'è alcun futuro. Da parte del governo nessun piano di rilancio dell'azienda", continua il parlamentare in una nota, "e nessuna programmazione per mantenere i livelli occupazionali, mentre migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione. Scompare lentamente dalla scena anche l'ipotesi della nazionalizzazione che cede il posto a due newco, 'una prenderà in affitto il ramo di Cityliner e l'altra prenderà il ramo di Alitalia'. L'Italia invece necessita di una compagnia aerea di proprietà pubblica, una visione strategica che permetterebbe oltre che salvaguardare i dipendenti anche di riscrivere nuove regole per i low cost e ripensare una nuova gestione degli aeroporti". Rampelli conclude: "Dal governo un quadro preoccupante, dove Alitalia anziché essere messa in rampa di lancio per ripartire rischia di essere svenduta al mercato straniero, magari facendo l'ennesimo regalo all'economia tedesca".(Com)