Governo: Cdm oggi alle 21.30, a odg dl su ordinamento penitenziario e app tracciamento contatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato questa sera alle 21.30. Lo rende noto la presidenza del Consiglio. All'ordine del giorno figura il decreto legge con "misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile, e disposizioni urgenti in materia di tutela dei dati personali nel tracciamento dei contatti e dei contagi da Covid-19". Sul tavolo anche quattro decreti legislativi; il primo "sull'attuazione della direttiva (Ue) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/Ue sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche"; il secondo "sull'attuazione della direttiva (Ue) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 che modifica la direttiva 2009/45/Ce, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri"; il terzo "sull'attuazione della direttiva (Ue) 2017/2109 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/Ce del Consiglio, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri"; il quarto "sull'attuazione della direttiva (Ue) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europeche)". Nell'odg c'è anche "l'esame, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, di leggi regionali" ed un "provvedimento di Protezione civile". (Com)