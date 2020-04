Germania: Consiglio economico Cdu elabora “Exit strategy” da crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio economico dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha elaborato una “Exit strategy” dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, in cui tra l'altro si oppone agli incentivi per il settore automobilistico e alla partecipazione dello Stato nel gruppo Lufthansa, che fa capo all'omonima compagnia di bandiera tedesca. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, che afferma di aver visionato il documento. Secondo il Consiglio economico della Cdu i premi per il comparto dell'auto sono “un fuoco di paglia costoso e poco sostenibile mediante misure misure dal lato della domanda”. Ciò vale anche per gli incentivi alla rottamazione, “tanto unilaterali quanto troppo frettolosi”, che durante la crisi finanziaria del 2009 hanno dato un vantaggio competitivo alle aziende automobilistiche straniere. Inoltre, gli aiuti al settore dell'auto sono “fuori luogo”, fintanto che numerosi comparti dell'economia tedesca “continuano a soffrire” a causa delle restrizioni contro il coronavirus. Secondo Wolfgang Steiger, segretario generale del Consiglio economico della Cdu, le risorse della Germania “non sono infinite, nonostante la sua economia robusta e una solida politica di bilancio”. Pertanto, è ora di una “concreta” strategia di uscita dall'emergenza, poiché le conseguenze economiche della crisi diventeranno “sempre più drammatiche”. (segue) (Geb)