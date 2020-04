Germania: Consiglio economico Cdu elabora “Exit strategy” da crisi coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Steiger, “la salute viene prima di tutto. Tuttavia, un equilibrio può e deve essere raggiunto, da un lato per sostenere il riavvio dell'attività economica e, dall'altro, per mantenere il rischio di una seconda ondata di infezione il più basso possibile”. In tale contesto, il Consiglio economico della Cdu, respinge una partecipazione statale diretta in Lufthansa. “Deve essere chiaro che la partecipazione statale in società private nell'economia sociale di mercato è solo un'eccezione e deve essere una soluzione temporanea strettamente limitata”, ha affermato Steiger. Per uscire dalla crisi, il Consiglio economico della Cdu popone quindi di privilegiare gli investimenti, facilitare la libera circolazione dei lavoratori e riallineare la politica energetica e climatica riducendo la tassa sull'elettricità e la sovrattassa Eeg, riscossa per promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili. (segue) (Geb)