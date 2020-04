Germania: Consiglio economico Cdu elabora “Exit strategy” da crisi coronavirus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Consiglio economico della Cdu, le misure fiscali sono “una delle leve più importanti della politica al fine di riportare le aziende su un percorso di crescita dopo la crisi” innescata dal coronavirus. Le riduzioni e i differimenti del pagamento delle imposte, già decisi dal governo federale, sono “soltanto un primo passo”. Al fine di rafforzare la liquidità delle società e ridurre l'onere dei pagamenti dovuto alla tassazione degli anni precedenti, le regole del recupero delle perdite per il reddito e l'imposta sulle imprese devono essere “modernizzate”. A tal riguardo, nella “Exit strategy” del Consiglio economico della Cdu si legge: “Il governo federale ha preso le prime decisioni, ma queste sono ancora troppo imprecise. Il rimborso delle perdite subite nel 2020 deve già essere preso in considerazione nelle dichiarazioni dei redditi del 2018 e del 2019 al fine di evitare pagamenti supplementari”. (Geb)