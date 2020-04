Kosovo: generale Best nuovo direttore Nato Advisory and Liaison Team (Nalt)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il brigadiere generale Frank Best, dell’Aeronautica militare tedesca, ha assunto l’incarico di nuovo direttore del Nato Advisory and Liaison Team (Nalt) presso la base di Kfor a Camp Film City. Best sostituisce il brigadiere generale Michael G. Oberneyer, che nella cerimonia di consegna dell’incarico ha sottolineato il lavoro fatto per costruire “relazione eccellenti” nel corso degli anni con il ministero della Difesa kosovaro e le Forze di sicurezza locali. (Kop)